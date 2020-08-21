【市前重點睇】納指升118點創新高 金價靠穩
2020年08月21日 07:50
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●美匯指數跌至92.79，離岸人民幣(CNH)升至6.9052，港匯見7.7502，美元兌日圓處105.73，歐元升至1.1866，英鎊漲至1.3219。金價報1,949美元。布油跌至44.9美元，紐油企42.58美元。道指期貨上升。
●道指收報27,739點，升46點或0.17%；標指收報3,385點，升10點或0.32%；納指收報11,264點，升118點或1.06%，創收市新高。 https://bit.ly/3hgt3vz
●美國商務部正開始調查用於拖車和卡車的中國製造半掛車底盤及組件涉嫌向美國市場傾銷，以及相關的中國生產商涉嫌獲得不公平補貼。
●美上周新申領失業救濟金人數再次突破百萬，受冠狀病毒疫情衝擊，美國上周首次申領失業救濟人數意外增加13.5萬人，至110.6萬人，有別於市場預期降至92萬人，而美國首次申請失業救濟人數累計已超過5,000萬。
●美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，預期美國第三和第四季經濟增長可達20%。
●港股ADR指數收報24,917點，升125點。
●即月恒生指數夜期收報24,852點，升174點，高水61點，成交18,271張。
●紐約9月期油收報每桶42.58美元，跌0.35美元或0.81%；布蘭特10月期油收報每桶44.9美元，跌0.47美元或1.93%。
●紐約12月期金收報每安士1,946.5美元，跌23.8美元或1.2%。
●英國富時100指數收報6,013點，跌98點或1.61%；法國CAC指數收報4,911點，跌65點或1.33%；德國DAX指數收報12,830點，跌147點或1.14%。 https://bit.ly/32cy5De
●中國第三批藥品國採殺價激烈，多藥降價超過90%，外企紛紛出局。
●【藍籌新貴】阿里收入走出疫情，螞蟻集團季賺百億。 https://bit.ly/2Yik8lO
●東亞減值損失29億，內地業務續蝕。 https://bit.ly/2Eh8uk9
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