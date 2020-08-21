【樓民熱話】內地租客銳減！收租業主有危機？

香港經濟連續多季衰退，加上疫情反覆，令私樓租金大跌，對「無殼蝸牛」來說自然是幸事，但對近年才入場做「收租佬」的業主，更多則是無奈。皆因扣除管理費、地租及差餉等成本，租金回報隨時不足2厘，而銀行按揭就算幾低息都好，普遍逾2厘，一來一回真正「落袋」不多，加上近月樓市陰乾中，以往「印印腳」收租的時代一去不返。

差估署數據顯示，香港私樓租金指數於2019年8月份見頂，當時為200.1，其後連跌9個月至今年5月份的178.5；由於每年6月至8月向傳統租務旺季，因此今年6月份租金指數稍為回升至179.4，較高峰仍跌一成。原本已見起色，但7月香港爆發第三波疫情，本地人、內地學生及外來就業人口大減，對租金造成重大壓力。

今個暑假，以往內地學生「豪」掃租盤的情景不再，多區業主都要面對減價現實。據大學教育資助委員會資料，內地學生人數由2010/11年度的8,724人，上升至2019/20年的12,912人，10年間人數升近五成。以2019/20年度為例，收內地生數量位列三甲的分別是香港大學的3,162人，香港中文大學的2,992人，以香港城市大學的1,938人。若今年內地生未能順利來港就讀，對新界東、九龍及港島西的租務影響最大。

尤其是新界東，近月不斷有平租盤成交，屬熱門「宿舍」屋苑的大圍名城及沙田第一城首當其衝。名城最近有中層三房戶，實用面積678方呎，業主劈價近兩成以1.95萬港元租出，呎租僅28.8元，見近4年新低。又如沙田第一城實用面積284方呎的兩房戶，業主劈價逾兩成以9,000元租出，亦為逾4年低價。

除了學生，更「大鑊」是來港工作的外來人員，入境事務處數據顯示，今年1至6月份，透過輸入內地人才計劃來港工作的人員僅4,227人，而去年全年有16,446人；另來港就業/投資的人數僅7,717人，去年全年有41,289人。兩個數字均見來港人數大減，令依賴外來人士作為租客主力的港島中半山及南區等豪宅區受壓。

除了需求減少，供應增多更是致命打擊。據悉，今年下半年將逾1萬個單位新入伙，假設當中兩成放租，即會增加逾2,000個租盤。而受疫情影響，許多酒店門可羅雀，紛紛變陣改以月租形式出租，而現時本港酒店房間數量約9萬間。

另外，周三(19日)公布的5月至7月份的失業率為6.1%，較上月公布的6.2%稍低，但失業人口反升至24.25萬人，而第三波疫情對就業的影響將會在7月打後陸續反映。基於租務需求減少、租盤增加及租客負擔能力下跌三個因素，未來數年買樓收租，搵人幫手供樓的日子可能成為過去。

東網財經專欄作者 林南冧

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