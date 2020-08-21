【專家點評】古勝：眾安在線最關鍵係呢個位...

港股仲係未擺脫上落格局，尋日再跌387點收報24,791點，成交金額1,181.8億元。過去一個月，港股喺24,200至25,800點內波動，至今仍未突破呢個區間，反映港股缺乏方向。而正所謂「十個牛皮九個淡」，早前亦都分析過有機會向下見23,000點，不過可能要在9月後才會出現。

睇走勢，眾安自7月9日高見55.75元之後，股價一路反覆向下，昨日收報42.75元，由高位下跌逾23%。目前股價又再下試42元的支持位，暫時守住50天線，未來若失守，有機會下試100天線35元水平。若以周線圖來看，該股現已跌穿10周線，而20周線亦為35元水平。換言之，42元是後市關鍵，守得住，短線阻力位為48元。守唔住，可候低於100天線水平撈貨。

東網財經專欄作者 古勝

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