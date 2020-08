呎價1800港元起　住布里斯本聯排別墅Minnippi Quarter

近日移民成為全城熱門話題,當中澳洲絕對是大部分人最理想選擇,而昆士蘭布里斯本樓價低水,只是悉尼的一半,區內物業回報率更高。Ray White今期推介由實力發展商Frasers Property Australia發展位於Carina區的Minnippi Quarter,推出以來已售出三分之二單位,是次來港推售最後一批的預留項目。精選三、四房聯排別墅,首期僅由37萬港元起,呎價由1,800港元起,買家更可享5厘租金保證。本周六、日發展商更同場加映全澳綜合項目展覽,可率先申請預留未曾在海外公開的新項目,更有機會獲得額外樓價折扣優惠。

Ray White銷售總監許嘉宇表示,Minnippi Quarter早前曾進行一次展銷會,反應非常熱烈,已出售全項目約三分之二單位,買家入市三及四房大戶型為主,因為是次發展商開則實用,基本上所有三房單位,都可以升級為四房,故不少買家都抱著3房價錢買4房心態,「先投資、後自住」入市,大大增加樓盤吸引力,項目亦成為澳洲年度網上搜尋器瀏覽量榜首,遠超市中心大型賭場綜合項目。

他又表示,是次來港推介的物業,都是以三至四房聯排別墅為主,面積由1,959方呎起,市場供應極為罕有,而戶戶都配備有雙車位。今次特別預留一個永久高爾夫球場景四房別墅,以及一個二樓設露台,向東望內園景的三房別墅予香港買家選購。

是次項目發展商Frasers Property Australia大中華區市場銷售經理Stacey Kong表示,澳洲自從經歷Covid-19後,整體工作環境發生很大變化,「在家上班」Work from home將會成為未來主流,對僱主及僱員雙方都有好處。對僱主而言再不需要租用大樓面寫字樓及工作空間,僱員亦可以節省通勤的時間及成本。因此,在未來愈來愈多人「在家上班」情況下,年輕夫婦對居住空間就有更大要求,兩房分層單位空間再不足夠。他們意向物色三房聯排別墅,有多一個書房或多功能房,方便未來有更多「在家上班」需要。

而今次Minnippi Quarter主打三、四房聯排別墅,正迎合上述80、90後買家所需。另一方面,即將退休的50、60後人士,都希望減輕生活負擔,以往「大屋大地」概念再不適用,因他們不想花費時間打理一個大花園,亦沒有工人幫忙。所以是次推介戶型,亦貼近他們日後生活需要。

屋苑位於的Carina區與布里斯本市中心只有8公里距離,該區和毗連地區如Cannon Hill, Carindale, Camp Hill 以及 Carina Heights等等都是中產、白領、專業人士或家庭首選的居住地方。區內住宅多以聯排別墅或獨立屋為主,被樹林、公園及自然保護區包圍,因此環境清幽、綠草如茵,令區內居民可在空氣清新的環境下生活。

此外,屋苑依Minnippi Parkland 公園而建,未來將與高爾夫球場相鄰,盡享一望無際的綠茵景致。屋苑內更有健身室、游泳池、圖書館及共享工作空間等會所設施,滿足中產家庭對健康生活的追求。從屋苑前往布里斯本最大型購物中心之一的Westfield Carindale只需5分鐘,滿足住戶生活所需及娛樂休閒的需要。而中心內餐廳、超市、美食廣場、服裝店等應有盡有,亦設有戲院、為小童而設的娛樂活動等等。

事實上,Frasers Property Australia(Frasers)為澳洲最大的房地產發展商之一,亦是少有上市地產發展公司,集團項目遍布英國、澳洲、新西蘭、新加坡、泰國、中國以及越南等。Stacey Kong又稱,公司一直以來都是以打造大型Master Plan為主,每開始一個新項目前,都做詳盡的區域調研,以配合該區現有人口結構、生活水平及政府在周邊規劃。以致在設計不同項目戶型、配套設施時都可作為區內環境的補充,希望每個樓盤完成後都可以「blend in with the area」。

業內普遍認為,Frasers的大型項目可帶動同區整體物業市場發展,令全區面貌有翻天覆地改變,故不論現時一手新盤,或未來二手物業,都極受用家追捧。

而Frasers將會在香港舉行全澳綜合項目展覽,在是次展覽會期間,讀者可以一次過了解集團在澳洲各大城市的樓盤,更可率先申請預留未曾在海外公開的全新項目。Stacey Kong稱,公司在悉尼、墨爾本、布里斯本及珀斯等澳洲四大城市都有多個得獎大型項目,今次聯展讀者可到場了解全線在售項目之餘,部分將會發展或從未在海外銷售項目,都會在展會上率先預告,並有機會優先入紙。

許嘉宇另稱,Ray White與Frasers合作多年,今次展覽會將推介該發展商在澳洲各城市超過10個優質項目。此外,為回饋買家及希望他們將新項目介紹給朋友,凡由舊買家介紹購買Frasers項目,都可有2%折扣優惠,介紹人亦可獲額外介紹費,而優惠期將在短期內結束。

布里斯本Minnippi Quarter展銷會

FRASERS全澳綜合項目聯合展覽會

日期: 8月22日至23日(星期六、日)

時間:上午11時至下午7時

地點:FRASERS香港辦公室 銅鑼灣世貿中心20 樓2001室

【免費投資講座】為移民做準備-「進可攻退可守」布里斯本置業攻略

時間:星期六下午1時及星期日下午4時

電話:2376 1088