全球經貿戰：中國9月份進口美國原油勢破紀錄

財經媒體彭博報道，美國對中國的石油出口9月份勢創新高，表明北京正在加大採購力度，以履行今年早些時候達成的標誌性貿易協議許下的承諾。

根據暫定油輪日程安排，中國原油買家包下了約19艘油輪，用於9月份向中國運輸約3,700萬桶原油。按彭博匯編的美國普查數據，如果該些安排如期進行，那麼出口將超過5月份創紀錄的3,520萬桶。而5月份的數量也是所有美國石油購買國裏的單月最高紀錄購買量。

該些油輪每艘可以運載約200萬桶原油，除其中一艘外，其他所有油輪都將從美國墨西哥灣沿岸除法。中國最大的煉油企業中石化的貿易子公司聯合石化預訂其中一些油輪，中國石油也租了幾艘。但如市場基本面發生變化，他們仍可能被取消預訂或更改路線。

根據1月份簽訂的第一階段經貿協議，中國承諾將於2020和2021年增加購買2,000億美元的美國商品和服務，其中520億美元為能源產品。但到目前為止，購買量落後於該目標。原定於8月15日對協議落實情況進行評估的會談計劃已被取消，並且尚未重新安排。

中國商務部發言人高峰周四(20日)在例行發布會上，回答有關美國和中國是否計劃重新安排原定於上周末進行的貿易會談時表示，「雙方已商定將於近日舉行通話」。他並未宣布確切日期，也沒有進一步做詳細說明。

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