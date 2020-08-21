港股格局：李偉傑拆解近日阿里落後京東之謎

恒指周五早間升過百點，不過大型科技股繼續被熱炒。

不過他認為阿里的業績不差，特別是網購和雲計算業務表現不俗。只是由7月開始，阿里已被率先炒上，京東股價則相對落後，令阿里在績後未有再大升。惟他仍中長線看好電商前景，建議可先留意阿里能否在20天線(約248港元)找到短期支持，而若可進一步回落至240元，屆時吸納值博度更高。至於京東因近期升勢較急，若沒有貨不建議貿貿然追入，反而有貨的可待300元附近先沽貨短線食胡。京東周五(21日)早段曾升至290元的上市新高。

大市方面，他料悶局持續，恒指暫於24,400至25,800點之間波動，相信要待突破上方阻力或下方支持，才可展開新一輪升浪或跌浪。

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