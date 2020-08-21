港股格局：李偉傑拆解近日阿里落後京東之謎
2020年08月21日 10:26
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恒指周五早間升過百點，不過大型科技股繼續被熱炒。
阿里巴巴(09988)上季賺475億元人民幣，按年增長逾倍，不過周五早間走勢偏軟，表現遠不及近日強勢的同業京東集團(09618)。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，早前京東的業績驚喜度較大，加上有分拆京東健康上市的憧憬，令京東的股價上升動力較明顯。
不過他認為阿里的業績不差，特別是網購和雲計算業務表現不俗。只是由7月開始，阿里已被率先炒上，京東股價則相對落後，令阿里在績後未有再大升。惟他仍中長線看好電商前景，建議可先留意阿里能否在20天線(約248港元)找到短期支持，而若可進一步回落至240元，屆時吸納值博度更高。至於京東因近期升勢較急，若沒有貨不建議貿貿然追入，反而有貨的可待300元附近先沽貨短線食胡。京東周五(21日)早段曾升至290元的上市新高。
至於周五放榜的美團點評(03690)，李預期第二季業績遠較第一季好，但升至現水平不建議高追，宜待回落至20天線(211.62元)附近才吸納。美團周五早段高見244.6元，創歷史新高。
大市方面，他料悶局持續，恒指暫於24,400至25,800點之間波動，相信要待突破上方阻力或下方支持，才可展開新一輪升浪或跌浪。
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