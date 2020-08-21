【全球攬炒】日本8月製造業PMI初值46.6　企業前景預期悲觀

日本Jibun銀行公布經季節調整8月份製造業採購經理指數(PMI)初值為46.6，7月終值為45.2；連續第16個月下跌。如果8月份日本製造業PMI最後終值仍為收縮，將為2008年金融海嘯後至2009年6月以來最長時間的收縮。

IHS Markit首席經濟學家Bernard Aw表示，日本企業在8月對於商業前景抱持悲觀態度，因此穩健復甦的前景仍然非常不確定性。需求持續受貿易流量減少及社交管制措施的不利影響。

期內，服務業部門進一步疲弱，新商業和商業預期都出現近3個月新低。服務業PMI初值經季節調整在8月為45，7月終值為45.4。包括服務和製造業在內的綜合PMI在8月為44.9，與7月相同。

日本周一(17日)公布史上最差的第二季國內生產總值(GDP)表現，按年收縮27.8%，主要由於疫情衝擊汽車和其他產品的出口需求。

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