港股格局：姚浩然料窄幅上落 中芯有國策支持
2020年08月21日 10:47
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，雖然市場憂慮美國聯儲局短期內，或未會進一步加大貨幣寬鬆力度，一度拖累亞洲區股市表現，惟美股持續在高位反覆，加上美元持續偏弱，相信大市低位有支持，呈窄幅上落格局，料恒指將在24,500點至25,200點水平徘徊。
對於國務院提出晶片自給率於2025年須達70%，姚認為國策支持將有利相關股份股價表現，惟炒作空間空間未必如過往般大，相信中芯國際(00981)短期會在25港元至30元上落，較難重返40元水平。
新經濟股先後公布業績，其中京東集團(09618)股價績後明顯抽升，姚建議投資者觀望集團多一季業績表現，再考慮中線是否吸納。而整體新經濟股而言，仍需視乎美國會否再出手打壓中概股份，料短期股價將持續受壓，惟中長線而言，恒生科技指數包含的中概股份仍可看好，故投資者可趁股價回調吸納。
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