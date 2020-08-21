港股格局：姚浩然料窄幅上落 中芯有國策支持

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，雖然市場憂慮美國聯儲局短期內，或未會進一步加大貨幣寬鬆力度，一度拖累亞洲區股市表現，惟美股持續在高位反覆，加上美元持續偏弱，相信大市低位有支持，呈窄幅上落格局，料恒指將在24,500點至25,200點水平徘徊。

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