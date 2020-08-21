【專家樓評】黃詠欣：放寛非住宅按揭成數　點解唔夠喉？

金管局昨日(19日)宣布放寬非住宅物業按揭貸款按揭成數上限，一般個案的上限由40%上調至 50%，此項修訂自2020年8月20日起生效。

其實在疫情期間銀行對於非住宅物業按揭取態極為保守，有部分銀行更停接非住宅物業按揭申請，即使接受申請的銀行在批核時亦非常審慎，而按揭息率亦比住宅按揭為高(一般為2.5%至3%)及供款年期較長(一般為15至20年)，亦多數沒有現金回贈。

其實是次金管局的放寬措施是有一定紓緩作用，在疫情期間各行各業都大受影響，尤其是做生意有資金需要的人士，或更易利用手上舖位或工商物業套現周轉，但要留意現時非住宅物業估價大幅下調，有部分物業估值大跌2至3成，而且交投亦非常淡靜，即使金管局是放寬按揭成數至50%，亦未必能抵銷估價下跌帶來的影響。

筆者認為雖然金管局放寬措施，但重點都要視乎銀行取態，如銀行取態不變就會大大削減紓緩效果。另外若想對近期受影響的經商人士有顯著的幫助，建議可將按揭成數可進一步放寬至60%跟住宅物業相同，銀行亦可考慮供款年期亦可放寬至30年。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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