【專家樓評】李志成：熱錢追磚頭　豪宅續吸金

疫情持續困擾香港經濟，但新盤銷情依然旺盛，屯門新盤以低市價出擊，吸納大批購買力搶購。近日新盤成交不少為豪宅單位，部分成交價更創新高。最近有報告指出，香港上半年超級豪宅交易量以及總交易金額排名全球榜首，可見香港豪宅吸金力強，疫市下仍有不少實力買家承接。

根據資料顯示，7月份總共售出約1,162個單位，按月跌約17.6%；不過大額豪宅物業交投逆市上升，當中逾5,000萬至1億元按月增加近9成，而逾億元更急升約1.33倍，反映雖然在疫情陰霾下新盤銷售按月略為減少，但「抗疫力」高的豪宅仍然看高一線。

全球量化寬鬆，美國更是推行無限量寬，經歷金融海嘯後普遍市民都明白持有現金，只會面臨財富貶值，但買股票風險高，所以新一輪量寬下，不少投資者傾向買豪宅作資金避風塘，以達致保本增值。

另一方面，大碼豪宅供應緊絀，但市場需求龐大，帶動交投表現。根據差餉物業估價署數據，截至2019年底，全港私人住宅共有超過120萬個單位，其中1,722方呎或以上E類大單位只有約2.75萬個，只佔全港私人住宅約2.3%，豪宅供應少之餘，業主持貨力亦強，較為惜售，放盤更買少見少。雖然目前市場充斥中美角力、疫情反覆等不明朗因素，不過豪宅市場仍承接力強，預計未來豪宅走勢靠穩向好。

香港置業行政總裁 李志成