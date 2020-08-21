【高盛推介】趁機留意阿里高槓桿認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(20日)跌約0.2%並於晚上公布業績，截至本年6月止的第一季歸屬於普通股股東的淨利潤達475.91億元人民幣，按年升124%；非公認會計準則淨利潤394.74億元人民幣，按年升28%。惟在業績不俗下，阿里周五(21日)早段曾跌至近250港元水平，及後跌幅收窄並倒升。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金在業績公布前傾向部署認購證，當中周四錄得約1,870萬元資金流入，為同期第三多資金流入的認股證相關資產。此外，牛證已錄得連續7個交易日皆錄得資金流入，合共約4,280萬元，當中周四佔約900萬元。

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