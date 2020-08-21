中國經濟：大降民間借貸利率上限　債仔走數風險或急升

中國最高人民法院周四(20日)公布，民間借貸利率司法保護上限標準調整為不超過1年期貸款市場報價利率(LPR)4倍的水平。外電指出，中國正計劃通過大幅下調民間借貸利率司法保護上限，續發力提振實體經濟。然而，分析師憂慮存量業務風險或大增。

根據人行發布的最新LPR計算，該上限目前為15.4%，大幅低於原規定的24%和36%。

財經媒體彭博引述中關村互聯網金融研究院首席研究員董希淼指出，對民間借貸利率進行約束，在一定程度上打破了風險定價的市場化原則。部分民間借貸資金因法律風險加大退出，借貸市場劣幣驅逐良幣的現象可能愈演愈烈；部分債務人或將逃廢存量借貸的本金和利息，存量業務風險大增，侵害放貸機構合法權益。

他還提及，雖然金融機構利率上限已經放開，關於民間借貸的司法解釋只適用於民間借貸行為，不適用包括商業銀行、消費金融公司等金融機構。但在實踐中，部分地方法院也以民間借貸利率司法保護上限來約束金融機構的信貸行為，從而造成利率上限管制政策的「雙軌制」。結果是不同的各級法院立場、裁判不一，給金融機構帶來困擾。

此外，國家金融與發展實驗室特聘研究員楊躍亦認為，利率上限大幅度下調可能會在一定程度上影響民間借貸的積極性，存量民間借貸會受到一定影響，如出借人可能會認為資金回報率低於原有預期，進而要求提前終止合同。

楊稱，未來LPR將成為中國整個資金定價的錨，不同市場、不同類型的利率價格都與之掛鈎，減少套利，也體現市場的整體性。

去年8月改革的新LPR形成機制已滿1周年，改革後的LPR定於每月20日公布，1年期品種迄今已調降過4次，累計下行40點子。若未來中國經濟復甦之途再次出現波折，LPR可能繼續走低，從而令民間借貸利率司法保護上限再壓縮。

中國數以百萬計中小企業因信用資質等問題很難從銀行等金融機構獲得貸款，民間借貸是他們融資的重要途徑，一定程度上緩解了融資難融資貴的問題。根據國家金融發展實驗室的數據，截至2018年，中國8,000萬小企業中約有2/3無法獲得貸款。

而應對新冠肺炎疫情衝擊，中國政府此前已通過壓低銀行貸款利率水平、金融系統全年向實體讓利1.5萬億等要求向小微企業提供低息貸款。

最高法院表示，很多中小企業和個體工商戶面臨前所未有的壓力，而融資成本過大是重要原因之一；此舉意在統籌推進常態化疫情防控和經濟社會良性健康發展，持續增強市場主體的發展動力和活力，推動綜合融資成本明顯下降。

民間貸款亦是中國影子銀行業的一部分。穆迪數據顯示，影子銀行在第一季反彈至59.1萬億元人民幣，上漲趨勢凸顯決策者面臨的挑戰，即在如何保持充裕的流動性支持經濟與不助長債務泡沫之間進行平衡。

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