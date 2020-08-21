【瑞通推介】美團績前再創新高　資金撲入牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國首次申領失業救濟數據欠佳，但受惠於科技股升勢和白宮官員唱好經濟言論支持，美股隔晚先跌後回升，道指收報27,739點，升46點或0.1%。

恒指周四(20日)最多下挫逾550點，低見24,621點，收報24,791點，跌387點或1.5%，連失10天、20天和50天線；今(21日)早市最多升逾300點，重返兩萬五關，暫結束兩日跌勢。

恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1.3億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.4億元，反映投資者預期港股將反彈；恒指牛證街貨重貨區為收回價24,100至24,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

恒指新貴阿里巴巴公布，受中國零售商業及雲計算業務的強勁收入增長帶動，上季收入按年升34%至1,537.5億元人民幣，非通用會計準則盈利按年增長28%至394.7億元人民幣，勝市場預期。另外，阿里巴巴持股33%的螞蟻集團截至3月底的季度利潤增長逾5倍。

阿里巴巴管理層指出，會密切關注美國政府對中國企業的政策變化和評估影響，另集團目前未有需要調整今年6,500億元人民幣收入目標。有券商認為，阿里上季在國內市場的復甦較預期更快，料阿里市佔率有望進一步提升。阿里上日微跌0.1%收255元，盤中守250元關口；今日早段繼續調整，跌逾1%，險守250元關，其後倒升。周四分別有逾2,700萬元和近240萬元淨流入其好倉和淡倉。

美團點評今日公布中期業績，市場普遍看好其上季外賣業務恢復正增長，平均單價保持上升趨勢，但到店、酒店及旅遊業務恢復需時。券商預期美團上半年將錄非通用會計準則經調整虧損12.9億至溢利11.56億人民幣，去年同期則錄溢利4.53億元人民幣。美團周四大致在227至236元之間上落，最終收升1.5%於234.6元；今早段繼續高企，高位重上243元，升逾3%，再創上市高位244.6元，惟升幅其後收窄。周四有約1.1億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，周四有逾1,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾450萬元淨流出。

友邦保險中期業績遜市場預期，上日收挫3.2%報72.15元，一舉跌穿多條平均線。不過多間券商仍維持友邦買入評級，指儘管線下業務因疫情而大受打擊，但相信最壞情況或已過去，預期疫情過後該股業務將逐漸復甦。友邦管理層亦指5至7月期間業務已錄得強勁復甦。友邦今早段反彈約2%，重上73.9元，暫結束三連跌。周四有逾340萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾520萬元淨流出。

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