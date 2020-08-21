【高盛推介】部署美團少數高敏感度近牛
2020年08月21日 12:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周四(20日)逆市升約1.6%。周五(21日)早段繼續上升，高見244.6港元後升幅收窄至約3%，跑贏大市。
美團將於周五收市後公布今年第二季業績，市場預期錄得介乎最多虧損18.41億至溢利5.01億元人民幣，去年第二季則錄得溢利8.78億人民幣。及預期非通用會計準則經調整溢利，錄得介乎最多虧損10.74億至溢利13.72億人民幣，去年第二季通用會計準則經調整溢利則達14.92億人民幣。
觀察個股認股證資金流向，雖見周四資金轉向沽出認沽證，但綜合近期數據，則見資金傾向部署認沽證，例如截至周三(19日)的5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,120萬元。牛熊證方面，則見牛證於周四獲資金轉向部署，錄得約440萬元資金流入。
觀察市場上的認購證，可見目前已有不少產品的面值已漲至0.25元以上，敏感度亦較之前低，而且提供的槓桿不太吸引，只有4倍左右。因此投資者如看好，可轉而留意有高槓桿、高敏感度選擇的牛證，例如可留意少數高敏感度的美團牛證(62691)，收回價234.99元，行使價231.99元，換股比率100，槓桿比率35.6倍。
並可留意收回價稍遠的美團牛證(62693)，收回價223.18元，行使價220.18元，換股比率500，槓桿比率12.1倍。
相反，投資者如看淡，可留意年期約5個月，屬高敏感度的低街貨美團沽證(17177)，行使價190元，2021年1月18日到期，實際槓桿4.8倍。
並可留意相對較價外，年期約5個月的高槓桿美團沽證(21650)，行使價174.64元，2021年1月8日到期，實際槓桿5.6倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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