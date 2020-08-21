美國新聞業界致函庫克　冀Apple改善抽佣制度

外國媒體報道，包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》及《華爾街日報》等多家美國傳媒機構，透過行業組織Digital Content Next名義致函蘋果公司(Apple)，敦促旗下App Store改善抽佣條件。

Digital Content Next執行長Jason Kint致函Apple行政總裁庫克，希望Apple能夠讓他們知道，怎樣才能取得較好的條件，讓發行商經由App Store賺到的數碼訂閱收入，可以多留一點給內容供應商。

信中亦提及Apple致亞馬遜CEO貝索斯的電郵中，同意亞馬遜影音串流服務Amazon Prime Video的用戶，若是經由App Store訂用，拆帳僅15%。這項較好的條件是在7月底國會審議反壟斷案時，被揭露出來的內部電子郵件中發現的。

據悉，目前包括新聞發行商在內的應用程式(App)開發者，將其App在App Store上架後，經由該平台獲得的首次訂戶，首年營收蘋果抽佣30%，第二年以後，佣金比率降到15%。

今年較早前，Apple回應一群串流App業者的抽佣抗議時表示，他們可以使用自己的支付系統代替App Store平台的收帳服務，就能避免補抽佣。

除了新聞機構，手遊開發商亦面對相同困擾。熱門遊戲《要塞英雄》發行商Epic Games上周因抽佣問題遭App Store下架，「蘋果稅」爭端再起，雙方現已鬧上法庭。

－－－－－