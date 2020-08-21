【全球攬炒】日本7月核心通脹持平　重新憂慮通縮

日本總務省公布，7月份剔除生鮮食品外的核心消費價格指數(CPI)按年持平，預期升0.1%；CPI按年升0.3%，符合預期。

分析指出，在4、5月份連續兩個月下跌後，日本核心通脹6、7月份連續兩個月錄得零，粉碎市場對通脹適度上升的希望，並重新引發對通縮的憂慮。

另外，汽油價格下跌反映了全球對原油需求疲軟，抵銷食品和家用耐用品如電飯煲和冷氣機的增長。

雖然日本央行此前多次表示，經濟再次陷入通縮的風險很低，不過分析認為，受累於遏制新冠肺炎疫情的新措施，可能阻礙經濟復甦，估計未來通脹或難以持續，央行最終可能會被迫應對疲弱的通脹，，迫使其繼續大規模實施貨幣刺激政策，並維持超低利率，以支持旨在應對衞生危機的政府財政支出，但預期短期內不太可能行動。

瑞穗證券首席市場經濟學家Yasunari Ueno表示，總體而言，核心CPI明年可能基本持平。日本正處於通縮狀態。當疫情之後轉向「新常態」時，央行2%的通脹目標將更加難以實現。

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