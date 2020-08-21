京信通信：已準備毫米波產品 有信心下半年業績改善
2020年08月21日 13:13
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京信通信(02342)今年上半年按年少賺35.36%，主要是收入佔比最大的產品流動基站天線、以及來自三大電訊商的收入下跌。首席財務官張飛虎稱，主因新冠肺炎疫情減慢電訊商集中採購的步伐，惟有信心下半年情況會改善，且網絡產品收入上半年仍有增長。
就中興通訊(00763)等內地主設備商近日被傳產品「去美國化」致出貨放緩，京信通信主席霍東齡沒有評論消息是否屬實，惟即使目前經濟秩序和知識產權會有調整，民間資本來往和全球分工的動力依然很強。其女兒、高級副總裁霍欣茹則表示，京信既然已獲中興選為基站設備的部件供應商，以對方5G設備訂單穩步上升，京信下半年來自中興的訂單也會提升。
霍欣茹續指，公司上半年來自主設備商和海外客戶的收入仍有增長，一些海外主設商的產品也是運去中國建設5G網絡，因此實情是一部分原先來自電訊商的天線收入轉向了主設備商。
張飛虎亦指，中國移動(00941)將與中國廣電以700MHz、中國聯通(00762)將與中國電信(00728)合作將2.1GHz重耕作5G，這些使用低頻頻段的5G建網會重振無源天線(passive antenna)的需求(無源天線直接賣給電訊商)。
現時美國積極運用26、28GHz甚至更高頻頻段(毫米波)發展5G，並倚重京信的合作夥伴諾基亞及愛立信。霍東齡表示，京信已在毫米波產品有準備，新技術的發展擴大公司的機遇。
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