京信通信：已準備毫米波產品　有信心下半年業績改善

霍欣茹續指，公司上半年來自主設備商和海外客戶的收入仍有增長，一些海外主設商的產品也是運去中國建設5G網絡，因此實情是一部分原先來自電訊商的天線收入轉向了主設備商。

現時美國積極運用26、28GHz甚至更高頻頻段(毫米波)發展5G，並倚重京信的合作夥伴諾基亞及愛立信。霍東齡表示，京信已在毫米波產品有準備，新技術的發展擴大公司的機遇。

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