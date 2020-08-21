調查：如缺新一輪紓困措施 42%中小企恐只能多撐6個月

香港總商會調查顯示，面對當前新冠肺炎疫情持續肆虐，政府若不推出新一輪的紓困措施，受訪的近半數(42%)中小企及1/4(24%)大型企業恐怕最多只能支撐6個月。

調查反映中小企首當其衝，在營業額下跌至少一半的企業當中，中小企比率為6成，大型企業則為29%。受訪企業表示「商業夥伴出現財務困難」和「外國制裁產生的不確定性」為當前面對的兩大挑戰。然而，中小企較大型企業較受「資金周轉困難」及「生意不足而被迫停業」影響。

是次調查於8月11至15日期間進行，旨在了解總商會會員對政府紓困措施及即將發表的《施政報告》的意見。調查結果亦顯示，36%受訪公司的營業額較疫情前大跌至少一半。

總商會總裁梁兆基表示，中小企向來是香港商界的骨幹，故此現時眾多中小企陷入困境，實在令人憂慮。重要的是政府與商界同心協力，確保這些企業可以渡過難關。

總商會會員評價「保就業」計劃為最有效的紓困措施，其次是向永久居民發放1萬港元現金，以及特定行業資助。

對行政長官《施政報告》的期望方面，受訪會員一致認為政府應着墨於「持續抗疫及改善醫療系統」，其次為「提供財政支援以復甦經濟」，而「改善政府管治及維持安全營商環境」則排行第三。

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