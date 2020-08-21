證監會凍結5個證券戶口　涉操縱一家上市公司股價

根據政府公告顯示，因有證據顯示有一群交易者操縱交易，香港證監會凍結5個帳戶。

證監會指，有證據顯示一群交易者，可能曾就買賣一間上市公司股份，按照事前的安排採取一致行動，以進行操縱交易或參與欺詐計劃，即以人為方式推高股價，再大舉拋售。

證監會凍結的帳戶，包括加多利證券行下4個帳戶，涉及現金結餘共1,067.61萬港元及證券結餘400.5萬元；中財證券下1個帳戶，涉及現金結欠48.04萬元，及證券結餘117.95萬元。

另外，中華匯財及權威證券亦被凍結各1個帳戶，但未有交待是否涉及上述的欺詐計劃，及涉及金額。不過，證監會已於上周五(14日)公布，向這兩家券商發出限制通知書，禁止它們處置或處理其若干客戶帳戶內持有的資產。因為該等資產由一名涉嫌犯了失當行為及違反對某上市公司的責任的人士實益擁有。

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