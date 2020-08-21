美國連番制裁　華為進入「戰時狀態」　員工有憂亦有喜

美國本周宣布對華為推出更嚴厲的制裁，據外媒報道，華為內部已陷入「戰時狀態」，很多員工擔心會被裁走。分析師指，美國此舉儼如將華為判處「死刑」！

據英國《金融時報》報道，華為員工描述公司現處「戰時狀態」，因美國新禁令恐切斷華為5G電信及智慧型手機等業務的晶片供應。報道又引述華為研發部一名員工指出：「公司敦促我們適應這種戰時狀態，但員工仍擔心自身的利益會否被犧牲，且最終自己會不會被裁」？

另一位工程師指：「他終於不用再加班了」。也有員工稱：「若所有的微晶片，無論先進、劣質或是最新的，都在8月17日被限制，華為還能製造出什麼產品」？

此外，華為一名人資部門員工指，以前大家排隊申請去海外工作，現在則愈來愈多海外員工回國，隨着國際情勢升溫，公司正面臨職缺減少的困局。據報，華為2013年的營收有65%是來自海外，但到去年已萎縮到只有41%，並將精力放在中國市場。

今次的制裁新規定，乃將禁止企業在未經許可下，以美國技術製造的晶片，與華為進行相關交易。分析師指出，因美國技術在半導體產業的龍頭地位，有關限制形同全面禁止向中企供應晶片。

華為消費者業務執行長余承東日前承認，因美國制裁，台積電9月15日後無法向華為供應晶片，將代表華為高階麒麟晶片將走入歷史。事實上，華為旗下晶片設計商海思半導體一位員工指：「很多同事都離職」。

有趣的是，並非所有華為員工都擔心，部分員工指早已習慣美方的警告，因華為相關業務已就緒，且自給自足的計劃已上軌道，有員工更戲言：「擁有如此強勁的對手，迫使變得更強大」。

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