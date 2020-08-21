研究機構：消費者信心需時5年才返回疫前水平

根據研究機構DataTrek Research的報告指出，消費者信心在新冠肺炎疫情衝擊下，表現雖然較前幾次經濟衰退要好，但復原時間也許會較分析師預期要長，因為經濟已經失去關鍵順風因素。

密歇根大學上周五(14日)表示，8月美國消費者情緒仍接近疫情期間低點，大約在72.8，幾乎沒有脫離7月份的低位72.5。該報告的經濟學家Richard Curtin坦言，別妄想經濟低迷時期會於明年結束，預計至少未來5年內，消費者信心都不會回復到疫情前水平。

該研突機構共同創辦人Nicholas Colas補充，消費者情緒一旦崩潰，便會處於脆弱狀態，時間至少持續一年或更長。他舉例：

1990年至1993年，伊拉克入侵科威特而引起石油危機，結果在波斯灣戰爭結束後，市場情緒一直到1994年初都​​不太穩定。

2001年至2003年，2000年「網路泡沫」破滅，緊隨發生「911事件」，伊拉克和阿富汗的戰爭重創美國經濟，使美國消費者信心從1990年代末的最高水平回落。

2008年至2012年，金融危機、經濟大蕭條和歐債危機，導致股市在2009年3月觸底，使得市場信心多年持續低沉。

然而，Colas發現是次疫情下的密大消費者信心跌幅沒有以往那樣劇烈，與1年前相比下滑約27%，而與10年前相比，當時大跌30%。

Colas認為，這歸功於政府與聯儲局(Fed)的財政和貨幣刺激措施，使得市場信心不如過去低迷，不過密大經濟學家Curtin指出，國會新一輪疫情刺激政策依然陷入僵局，仍讓失業家庭感到不安。

Colas在近幾周的研究中一直將焦點放在勞動力參與指標(LFP)上，並在周二指出，消費者信心指數歷史最高記錄，恰好與2000年1月LFP的峰值相吻合。目前勞動參與率最新數據為61.4%，是1976年以來的最低水平。

他總結，預計在2020下半年，美國消費者信心不會有太多好消息，觀察歷史得知，市場信心在衝擊過後，需要時間來恢復。

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