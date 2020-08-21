【瑞銀推介】香港疫情稍緩　候低留意新地領展Call

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：自從香港爆發第三波疫情後，政府再次收緊社交措施，直至近日每日確診數字終見連續回落至低雙位數字，社會正憧憬收緊了的社交措施有望續步放鬆。1個多月疫情爆發時，本地股份再度捱沽，多隻地產及商場股跌至近月低位，但其後已逐步回穩。

以新鴻基地產為例，股價7月底低見90.5港元，力守於5月份的年內低位之上，近日更重上50天線約98元之上企穩，若短期政府有機會放鬆社交政策的話，觀乎近日濠賭股的表現，本地地產亦值得短線憧憬一下，因為股價已處於相對低位，萬一市況向下的止蝕位亦較容易控制。

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