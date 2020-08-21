天降橫財有煩惱！繼承祖父市值2581萬元Apple股票點做好？

外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)股價升完再升，市值近日首次突破2萬億美元，成為全球最有價值的上市公司。不過，有美國網友透露，他的祖父日前過世，留給他7,000股蘋果公司股票，但他不知道應如何處理，故詢問大家是否繼續持有，抑或沽出部分分散投資、甚至全部沽清？

報道指出，該名網友周二(18日)在美國知名網站Reddit發文，表示祖父因癌症去世，感到很難過，但其2003年買入的蘋果公司股票全都留給他，共有7,000股。若將蘋果公司股價以周四(20日)473.1美元價格來算，這7,000股價值高達331萬美元(約2,581萬港元)。

就此，金融諮詢公司American Private Wealth總裁Kashif Ahmed表示，該名用戶犯了大錯，就是讓人們知道自己有意外之財，「如果你突然變得富有，你將會突然出現48個堂兄弟姊妹」。他接着說，若他是當事人，會立即把蘋果公司股票全部賣掉，然後改買大盤或專注科技股的交易所買賣基金(ETF)。這能多完化分散風險，也能繼續投資蘋果公司。

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