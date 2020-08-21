二手樓價指數按周升0.18%　結束連跌三周

中原城市領先指數CCL最新報180.90點，按周升0.18%，結束連跌3周，連續4周企穩180點。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.37點，按周升0.11%，連升2周共0.46%，連續4周企穩184點上下。CCL(中小型單位)報181.49點，按周升0.14%，連升2周共0.25%，連續4周企穩181點。CCL(大型單位)報177.85點，按周升0.40%，企穩177點水平。

疫情再現4周計， CCL(中小型單位)累跌0.55%、CCL累跌0.48%、CCL_Mass累跌0.33%及CCL(大型單位)累跌0.11%。CCL四大整體指數累跌幅度輕微，樓市支持力量強大。

近4周，四區樓價同樣錄得兩升兩跌，兼持續出現兩區升、兩區跌的情況，走勢反覆。新界東CCL_Mass報191.62點，按周升0.83%，連升2周共1.51%。九龍CCL_Mass報178.45點，按周升0.17%。 新界西CCL_Mass報168.01點，按周跌0.13%，連跌兩周共0.82%。港島CCL_Mass報192.26點，按周跌0.17%。

疫情再現4周計，港島CCL_Mass累升1.87%、新界西CCL_Mass累升0.46%、九龍CCL_Mass累跌1.94%及新界東CCL_Mass累跌1.62%。四區樓價互有升跌，升跌幅互相抵銷。

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