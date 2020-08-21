【財經直播】炒股繼續貪新忘舊？

隔晚美股做好，納指更創新高，加上內地A股回升，帶動連跌兩日的港股在周五(21日)反彈，重上二萬五關，恒指短線係咪繼續維持區間上落？股民下星期點部署好？

《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道

－－－－－