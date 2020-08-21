【財經直播】炒股繼續貪新忘舊？
2020年08月21日 16:08
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隔晚美股做好，納指更創新高，加上內地A股回升，帶動連跌兩日的港股在周五(21日)反彈，重上二萬五關，恒指短線係咪繼續維持區間上落？股民下星期點部署好？
AMTX個別發展，當中騰訊(00700)及美團(03690)搶眼，收市分別升近2%及半成，後者今日派成績表，在市場預期佳績下，股價擔唔擔心見光死？至於阿里巴巴(09988)中期多賺1.23倍，達到475億元人民幣，勝市場預期，另外，再有消息指，蟻螞集團最快於10月於中港兩地上市，阿里股價有冇得突破悶局？股份於9月7日染藍前，走勢係咪可以睇好？
另一隻科網股，京東集團(09618)再創新高，有指集團有意分拆京東健康上市，股價仲有幾多水位上升？
金蝶國際(00268)以每股17.82元(折讓8%)配股，集資淨額超過23億元，股份顯著受壓，最多急跌逾6%，但在18元水平有支持，收市跌近半成，眼見集團主力發展的雲業績，收入增長超過4成，代表轉型步伐不俗？係咪趁低吸納好時機？
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