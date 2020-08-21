【市後重點睇】人民幣先升後回順　道期靠穩

美匯指數弱見92.79；港匯報7.7503；離岸人民幣(CNH)高見至6.8936後回順至6.9水平；美元兌日圓報105.46；歐元企1.1834；英鎊見1.3223。金價回落至每安士1,939美元。布油報每桶44.82美元；紐油受制於39美元。道指期貨升不足50點。

-平安好醫生績後捱沽，股價曾挫逾10%。

-金蝶國際配股籌逾23億元，股價一度跌逾6%。

-雅居樂上半年賺51.27億人民幣，中期息減至50仙。

-沈振盈：繼續炒股不炒市，留意落後板塊。

●【全球攬炒】

-世銀指疫情或將致全球1億人陷「極端貧困」。

-日本7月核心通脹持平，重新憂慮通縮。

-日本8月製造業PMI初值46.6，企業前景預期悲觀。

●全球經貿戰：中國9月份進口美國原油勢破紀錄。

●人民幣速遞：中間價創7個月高位，兌每百港元升至88.95。

●傳螞蟻集團最快10月滬港上市，目標集資2,340億元。

●中國經濟：大降民間借貸利率上限，債仔走數風險或急升。

●調研機構：消費者信心需時5年才返回疫前水平。

●美國連番制裁，華為進入「戰時狀態」，員工有憂亦有喜。

●香港證監會凍結5個證券戶口，涉操縱一家上市公司股價。

●蠔涌西貢公路近響鐘路住宅地已截標，至少錄得16份標書，其中長實及信置等獨資。

●本港二手樓價指數按周升0.18%，結束連跌三周。

●港元拆息︰1個月升至0.24厘。

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