【市後重點睇】人民幣先升後回順 道期靠穩
2020年08月21日 16:20
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美匯指數弱見92.79；港匯報7.7503；離岸人民幣(CNH)高見至6.8936後回順至6.9水平；美元兌日圓報105.46；歐元企1.1834；英鎊見1.3223。金價回落至每安士1,939美元。布油報每桶44.82美元；紐油受制於39美元。道指期貨升不足50點。
●恒生指數全日收報25,113點，升322點或1.3%；全周僅升69點。京東及美團點評齊創新高，美團績前收漲4.5%。https://bit.ly/3j3FriW
-平安好醫生績後捱沽，股價曾挫逾10%。
-金蝶國際配股籌逾23億元，股價一度跌逾6%。
-雅居樂上半年賺51.27億人民幣，中期息減至50仙。
-沈振盈：繼續炒股不炒市，留意落後板塊。
●A股快報：滬綜指收升16點，本周升0.6%。https://bit.ly/3aKhjiL
●亞洲股市：日股收升39點，韓股本周挫4%。https://bit.ly/2YjKV1p
●【全球攬炒】
-世銀指疫情或將致全球1億人陷「極端貧困」。
-日本7月核心通脹持平，重新憂慮通縮。
-日本8月製造業PMI初值46.6，企業前景預期悲觀。
●全球經貿戰：中國9月份進口美國原油勢破紀錄。
●人民幣速遞：中間價創7個月高位，兌每百港元升至88.95。
●美國總統特朗普警告如當選總統，美企不將職位回流須徵關稅。https://bit.ly/34kUAs4
●傳螞蟻集團最快10月滬港上市，目標集資2,340億元。
●香港總商會調查：如缺新一輪紓困措施，42%中小企恐只能多撐6個月。https://bit.ly/32aMPCC
●中國經濟：大降民間借貸利率上限，債仔走數風險或急升。
●調研機構：消費者信心需時5年才返回疫前水平。
●美國連番制裁，華為進入「戰時狀態」，員工有憂亦有喜。
●香港證監會凍結5個證券戶口，涉操縱一家上市公司股價。
●蠔涌西貢公路近響鐘路住宅地已截標，至少錄得16份標書，其中長實及信置等獨資。
●本港二手樓價指數按周升0.18%，結束連跌三周。
●【樓民熱話】內地租客銳減！收租業主有危機？https://bit.ly/2QcMgm6
●港元拆息︰1個月升至0.24厘。
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