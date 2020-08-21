屯門多寶大廈9年升價逾兩倍　業主每年「袋」25萬

買樓最為保值，屯門單幢樓不足10年，樓價升值逾兩倍，平均每年賺25萬港元。美聯蔡偉傑表示，單位為多寶大廈一個高層A室單位，實用面積246方呎，原業主2011年8月以105萬元購入自用。近期以360萬元放售，剛減價至331萬元售出，呎價約13,455元。

事實上，項目放盤向來少，故放盤有捧場客，原業主持貨約9年，帳面賺226萬元，單位期內升值約2.15倍。

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