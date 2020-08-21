【中環剝花生】中美科技戰白熱化　全球經濟勢攬炒？

2020年08月21日 16:40
  • 東網電視
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    美國本周再出招將華為趕盡殺絕，顯示中美科技戰已進入白熱化階段，不單止中國5G發展受累，美國在經濟受疫情重創下仍對外處處挑釁，最終會否造成全球經濟攬炒，恐對金股匯市場帶來極大震盪？
    在11月初美國總統大選之前，中美科技戰會如何發展下去？中國又有甚麼反擊措施？今集《中環剝花生》搵嚟國農證券董事總經理林家亨，以及光大新鴻基財富管理策略師溫傑同你分析。
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