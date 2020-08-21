【大行報告】券商普遍看好阿里　最牛目標價328元

中銀國際報告指，阿里新零售及菜鳥網絡業務增長勢頭強勁，上調2021至23年收入分別按年升18%、0.8%及0.8%。該行相信新營銷策略如串流直播有助提高欠發達地區的用戶滲透率和持續優化物流網絡，繼而提升線上購物體驗。該行預期，未來電商系統將產生更多協同效應和對中國電商行業發展有正面作用。

大和認為，阿里旗下內地零售業務快速復甦，將推動策略性增長。儘管佣金收入增長因交易貨品種類改變及平台補貼而略低於該行預期，但由於天貓實體店交易總額按年增長達27%，故市場不能忽略用戶參與度增加所帶來的客戶管理收入增長潛力。

該行續指，阿里巴巴在向使用者推薦方面的變現進程加快，而更多商戶使用淘寶直播將為變現提供更大空間。該行重申對阿里巴巴「買入」評級及目標價294元。

瑞信則關注阿里次季業務增長將明顯放緩，因為疫情壓抑的需求已在首季反映。不過，該行仍看好零售商業的前景，其中服裝類交易額在首財季已恢復健康增長，而由於阿里於年底將為賣家清理庫存，料該類別的交易額於第3財季(10至12月)進一步加快。

該行預期阿里第二財季及第三財季(即7至9月及10至12月)客戶管理收益及佣金收入分別按年升16%及21%。該行認為阿里可受惠「染藍」令資金流入，故維持對阿里巴巴「跑贏大市」評級，目標價301元。

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