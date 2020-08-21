受惠疫情！美團6個月轉賺逾6億人幣　次季盈利飆1.5倍

集團表示，儘管疫情繼續影響集團包括餐飲、酒店及其他本地服務等商家的日常運營，但業務展現出了強大的韌性並逐步恢復。總收入由2019年同期的227億元按年增長8.9%至2020年第2季的247億元。經營溢利於2020年第2季增加至22億元，按年增長95.5%；經營利潤率則由4.9%增至8.8%。經調整EBITDA及經調整溢利淨額皆實現正向按年增長，分別增加至26億元及27億元。經營現金流量由2020年第一季度的負值50億元轉為2020年第二季度的正值56億元。

截至2020年6月30日，集團有現金及現金等價物139億元及短期投資445億元，而截至2020年3月31日的相關結餘則分別為141億元及424億元。

餐飲外賣方面，2020年第二季度，集團的餐飲外賣業務交易金額按年增長16.9%至1,088億元。餐飲外賣日均交易筆數按年增長6.9%至24.5百萬筆。每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值按年增長9.4%。餐飲外賣業務變現率由2019年同期的13.8%降至2020年第二季度的13.4%。因此，餐飲外賣收入按年增長13.2%，達至2020年第二季度的145億元。餐飲外賣業務的經營溢利於2020年第二季度轉為正值13億元，而2020年第一季度則為經營虧損70.9百萬元；經營利潤率由負值0.7%轉為正值8.6%。此外，餐飲外賣業務的經營溢利按年增長65.7%，經營利潤率則同比增長2.7個百分點。

2020年第二季度，集團的到店、酒店及旅遊業務收入按年下降13.4%至45億元。於2020年第二季度，到店、酒店及旅遊業務的經營溢利按年下降11.9%而按季增長178.1%至19億元。經營利潤率按年增長0.7個百分點及按季增長19.6個百分點至41.6%。

集團的新業務及其他分部的收入按年增長22.1%至2020年第二季度的56億元。新業務及其他分部的經營虧損由2020年第一季度的14億元擴大7%至2020年第二季度的15億元。經營利潤率由2020年第一季度的負值32.7%改善6.8個百分點至2020年第二季度的負值25.9%。新業務及其他分部的經營虧損按年下降11.3%，而經營利潤率按年改善9.8個百分點。

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