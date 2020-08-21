華晨中國6個月賺40億人幣　財務成本增61%

收益下跌主要由於期內輕型客車及MPVs之銷量下跌。期內華晨雷諾售出11, 733輛輕型客車及MPVs，按年減少42%。

期內一般及行政開支由2019年首6個月之2.64億元增加137.5%至6.28億元，主要源於就無形資產以及物業、廠房及設備確認減值虧損。因此，一般及行政開支佔收益百分比由2019年上半年之13.9%上升至43.3%。財務成本由2019年首6個月之3,640萬元增加61.8%至5,890萬元，乃由於銀行借貸增加及運用銀行擔保票據所致。

於6月30日，集團有現金及現金等價物34.54億元，2019年12月31日為68.28億元、於中央銀行之法定存款準備金2,200萬元，2019年12月31日為2,330萬元、短期銀行存款36.3億元，2019年12月31日為18億元，以及已質押短期銀行存款22.64億元，於2019年12月31日為27.93億元。

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