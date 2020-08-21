外匯局：外資淨增持境內股票及債券按年大增1.4倍

中國外匯管理局副局長、新聞發言人王春英指，今年7月外匯儲備規模穩中有升，市場主體交易理性有序，主要渠道跨境資金流入亦穩中帶升。其中，外資淨增持境內上市股票及債券規模按年大增1.4倍。

截至7月底止，內地外匯儲備餘額為3.15萬億美元，按月增加421億美元，連續4個月正增長。同時，外國來華直接投資，及內地對外直接投資相關資金流動保持總體穩定。值得留意是，市場主體結匯意願積極、購匯意願保持平穩。7月衡量結匯意願的結匯率，也就是客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比率為64%，按月提升7個百分點；

目前，內地本土新冠肺炎疫情基本受控及阻斷，國民經濟運行保持穩定恢復態勢，為外匯市場穩定提供基礎。雖然未來外部環境仍然複雜嚴峻，不穩定、不確定因素較大，但內地經濟的韌性及潛力巨大，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局將加快形成，有利繼續為內地外匯市場健康平穩運行提供支撐。

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