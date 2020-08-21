與時並進！80%銀行擬未來5年增加投資人工智能

金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心發表題為「銀行業人工智能的應用：轉變中的合規與監管環境」的第二份應用金融研究報告，旨在檢視與香港金融業及監管機構有密切相關的議題，並探討香港金融業長遠發展的策略和方向。

報告是研究中心與香港金融管理局及其他合作機構，評估香港銀行業採用人工智能的現況，以及人工智能對銀行合規與監管的影響。

報告中的首部分調查結果顯示，香港的銀行在所有主要的職能範圍均採用了人工智能。超過80%的受訪銀行以採用人工智能作為提升效率及加強風險管理的一種方式。銀行亦對應用人工智能的前景感到樂觀，約80%的受訪銀行計劃在未來5年內增加對人工智能的投資。

報告的第二部分對銀行採用人工智能的風險管理框架、監管銀行業採用人工智能的指導原則，以及利用人工智能輔助合規及監管的發展提出意見。

金管局高級助理總裁兼香港貨幣及金融研究中心副主席劉應彬表示，樂見銀行業對採用人工智能持積極態度，希望這份報告可以作為一個起點，了解人工智能的應用對銀行業，特別在合規與監管方面的影響。

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