雅居樂：對下半年樓市審慎樂觀　形容海南是「金蛋」

陳氏又指，中國政府重視海南發展，目前開發用地少，政策也沒有太放鬆，坦言過去銷售「比較痛苦」，但現時已正常。集團在當地有良好基礎，累積逾千億元貨值，隨着目前銷售正常化，形容「海南無論毛利率、利潤、營業額都是金蛋」，未來5至6年更是其「糧倉」，成未來物業銷售主要收入來源。

至於拿地方面，副總裁潘智勇提到，上半年拿地放緩，主要受新冠肺炎疫情影響供地速度，及部分地價「過熱」影響，形容「拿錯地是很痛苦的事情」，相信下半年供地節奏會較快，故預留現金尋找合適的項目，強調集團拿地審慎，將回籠的五成資金用於拿地，其它產業佔1/4左右，並維持資產負債率約70%水平。

副總裁王海洋指，將繼續透過公開招標、拍賣或掛牌拿地，而上半年已物色數個收購，料下半年將逐地落實，而產業城鎮、城市更新等項目亦可為集團提供土地儲備，期望項目在符合集團投資要求前提下，能完成全年新增土儲目標。

城市更新項目方面，副總裁潘智勇表示，城市更新項目周期長，一般達5年，而集團於2017年已涉足相關業務，今年有4個項目可轉化，涉及貨值約102億元，面積達88萬平方米，當中三個在廣州，一個在西安。

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