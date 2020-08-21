克魯格曼：美國陷K形復甦　別再以為股市反映經濟

美股代表標指迭創新高，蘋果公司(Apple Inc.)更成為全球最大、市值2萬億美元企業，惟另邊廂美國數百萬勞工失業，生計受阻，面對無錢交租而被迫遷之苦。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)在《紐約時報》撰文指出，美國股市升完再升，與升斗小民的痛苦背道而馳，致使熱愛「復甦形態」字母遊戲的華爾街人士稱之為「K形復甦」(剛好與廣東話「畸形」匹配)，即同一經濟兩種情況：頂層的人看着股價與個人財富不斷「斜線升高」而歡顏；底層的人則愁眉苦臉看着收入「斜線下降」而痛苦。

這究竟是甚麼回事？首先，股市不等於經濟！克魯格曼指出，股價升跌向來與經濟情況沒有密切關聯，股價與就業或甚至國內生產總值(GDP)大致不相干。

克魯格曼嘗試從兩方面解釋這種「反常」現象：首先是經濟方面。紐約聯儲銀行每周經濟指數顯示，美國經濟雖已從數月前的低位爬升，惟目前景氣仍然低迷，比2008年金融海嘯後「經濟大衰退」的任何時刻都慘。再者，這次就業流失集中在較低薪的勞工，這群人正好是缺乏金融資源、知識來捱過困難時局的美國民眾。

第二方面是股市。近來美股升浪勢如破竹，大致是靠一小撮大型科技股推動，只反映投資者對未來的看法，與整體經濟現況無甚關聯。

克魯格曼以蘋果公司為例，以2萬億美元市值相當於市盈率33倍。從某角度來看，這意味投資者給該公司的估值中，只有大約3%反映他們預期未來一年蘋果公司會賺多少錢。只要他們期望蘋果公司未來數年會繼續獲利，他們幾乎不在乎未來幾季美國經濟展望如何。

再者，如今美國國債孳息率遠低於預期通脹，除了投資蘋果公司這類有前景的股票外，實在沒有太多更好的選擇，更何況與其他科技巨人如亞馬遜或Netflix相比，蘋果公司現在的估值仍未算太離譜。

他批評，美國失業率仍非常高，主因是總統特朗普與其盟友既抗疫不力，又未嚴肅看待即將來襲的經濟災難。各種迹象顯示，即使疫情退散，全國人民的痛苦仍會大幅加劇。股市雖漲，但沒有甚麼值得高興。

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