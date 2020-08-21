鳳凰衛視6個月虧損擴至9.3億

期內電視廣播收入(包括廣告、收視訂戶及其他收入來源)減少至約3.18億元，佔總收入的25%，主因是疫情爆發對全球經濟及市場狀況造成不利影響所致。由於成本架構相對固定，電視廣播業務於報告期間的分類虧損約1.28億元。

鳳凰衛視中文台及鳳凰衛視資訊台的收入減少18.3%至約2.81億元，佔集團總收入的22.1%。鳳凰衛視香港台、鳳凰衛視電影台、鳳凰衛視美洲台、鳳凰衛視歐洲台及其他的總收入減少26.9%至約3,764萬元。

互聯網媒體業務期內收入下降14.8%至約6.93億元，期內分類虧損約10.47億元，主要由於其後計量於Particle Inc.的投資有關的重大虧損淨額所致。

戶外媒體業務於報告期間的收入下降46.3%至約1.86億元，期內分類虧損約7,329萬元。房地產業務期內分類虧損約1.32億元，其中包括確認為投資物業的公平值虧損淨額約1.12億元。

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