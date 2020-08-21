【零售浩劫】卡撒天嬌半年蝕216萬　電商銷售飆2.4倍

集團期內銷售額減少，而導致銷售額減少是由於疫情於2020年初在香港及中國內地爆發對自營零售銷售業務造成不利影響，以及較少批發業務所致。另外，使用權資產、存貨和貿易及其他應收帳款的減值撥備增加。

截至6月30日，集團共有211個銷售網點，少於2019年12月31日的229個。當中包括120個自營網點及91個由分銷商經營的網點，覆蓋大中華地區共57個城市。面對零售市道受疫情嚴重打擊及中國內地經營成本持續高企，集團在回顧期內於中國內地淨減少了5個自營網點及13個分銷商網點，而香港及澳門網點數目維持不變。

疫情下，消費者購物習慣明顯轉向電商渠道，尤其香港消費者比過去更接受於線上購買床上用品，集團早前投放資源發展電商銷售得以配合。期內集團加強與中國內地的網購平台合作，提高調整產品組合的頻率，同時優化發貨流程，以確保及時為消費者提供稱心滿意的產品。

香港市場方面，除了於集團香港官方網店為會員提供線上專供貨品及每月專享優惠，亦定期推出「閃購」活動及專題推廣活動，吸引消費者密切留意香港官方網店的動向。期內，集團亦逐步建構香港官方網店的數據庫及優化客戶關係管理分析，並推出線上線下通用現金券，促進線上線下業務互相帶動。此外，集團努力擴展產品在香港各大線上零售平台的銷售，包括優化產品組合、與線上平台內其他品牌合作推廣等，均得到消費者的支持。

截至6月30日止6個月，集團的電商銷售收入1,480萬元，對比2019年同期430萬元大幅上升244.1%。

展望未來，2020年下半年新型冠狀病毒疫情的陰霾未散，加上國際關係氣氛更趨緊張，大中華地區的經濟前景不明，消費氣氛回復需時。面對中港兩地零售業務經營困難的時期，集團將會積極推廣創新而附有5A防護功能的一系列CASA-V床上用品，以彰顯集團自家品牌在市場上的優越性。集團將會以多元化的產品組合盡力把握下半年傳統床品行業旺季帶來的機遇，並且繼續努力拓展電商及商業客戶等渠道的銷售，以彌補實體零售業務的預期萎縮對集團收入的影響。

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