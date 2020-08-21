中美金融戰：阿里股東將美股ADR轉換成香港上市股票

這些投資者中包括淡馬錫、Baillie Gifford & Co.和Matthews Asia。據消息人士透露，地緣政治風險是這些主要股東這麼做的主要原因。

Creditease Wealth Management (Hong Kong) Ltd.離岸資本市場投資主管Nelson Yan說：「很多長線基金，尤其是亞洲的基金，都在或正在考慮將阿里巴巴ADR轉換成其香港上市股票，此類ADR在美國的需求因為政治因素而被蒙上了陰雲。」

阿里巴巴主要股東的這種做法表明，美國總統特朗普政府針對中國科技公司的瘋狂言語攻擊，已經促使投資者採取行動規避可能由此帶來的潛在風險。與此同時，隨着更多中國公司尋求香港雙重上市，中資企業紐約ADR也或面臨資金流失困境。

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