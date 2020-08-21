油價大冧要縮支！傳沙特暫停與中國合資煉油廠　涉780億

財經媒體彭博引述消息人士透露，沙特阿拉伯的國有石油公司已暫停在中國打造100億美元(約780億港元)煉油和石化綜合項目的交易，以大幅削減支出應對低油價。

消息人士說，沙特阿美石油公司在與中國合作夥伴進行談判後，已決定停止在遼寧省的投資。

阿美公司沒有立即回應置評請求。合作方之一的中國北方工業集團未立即回覆尋求評論的電子郵件。另一合作夥伴盤錦鑫誠集團公司在辦公時間以外，也沒有回覆電話或電子郵件。

油價暴跌和新冠疫情對能源需求的影響已經改變了能源公司對全球各地項目的盤算。沙特阿美公司計劃大幅削減資本支出，來試圖在低油價和債務不斷增加的情況下，維持750億美元的股息。

沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼去年2月在北京訪問期間達成這項協議。阿美與中國北方工業集團、盤錦鑫誠實業集團成立一家名為華錦阿美石化的實體，原計劃於2024年開始營運。阿美將持有合資公司35%股份，北方工業與盤錦鑫誠分別持有36%和29%。乙烯設施的年產能為150萬噸，對二甲苯為130萬噸。

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