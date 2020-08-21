員工待遇不變！新創建出售城巴及新巴業務　涉32億元

新創建交通服務主要於香港從事提供公共巴士及旅遊相關服務，主要附屬公司包括城巴及新巴。城巴及新巴透過(其中包括)根據香港法例授出的公共巴士專營權，於香港經營巴士服務。

買家Templewater Bravo是善水資本旗下Templewater管理及控制的投資公司。善水資本是一間私募股權投資公司，由Investec Bank(天達銀行)與張堃合作成立。Templewater Bravo將持有新巴及城巴超過90%權益。張堃曾於周大福企業及滙豐和德意志銀行的投資銀行部任職。

於完成時，買方須向新創建支付代價當中的24.9億元。完成後，視乎專營巴士業務達成若干中期業務發展目標而定，買方將以分期付款方式，分三期支付代價餘下部分的7.1億元，即於完成日期的第三、第五及第六個周年，分別支付3.55億元、1.6億元及1.95億元。

另外，交易完成後，新巴及城巴的董事會將有所變動。當中，新創建行政總裁馬紹祥及三位新巴及城巴現有的管理層成員，包括董事總經理鍾澤文、人力資源及財務總監吳智光和工程總監李廣威將留任董事會。

雖然目前的經營環境因疫情而變得困難，但Templewater Bravo將盡最大的努力確保業務運作如常。交易完成後，新巴及城巴的現有營運模式將維持不變，員工現有薪酬待遇、僱傭條款及福利保持不變，以達至「保就業，保薪酬，保福利」的目標。Templewater Bravo承諾與管理團隊和員工繼續合作，以維持新巴及城巴的營運和推動業務增長。

新創建表示，出售事項符合集團為實現可持續長期發展、審慎的風險管理及整體持份者創造價值而優化業務組合的策略。出售事項所獲得的額外財務資源讓集團可憑藉其堅實基礎以把握今後的商機。

新巴及城巴共有逾5,000名員工，營運約200條路線及擁有一支超過1,700架巴士的車隊，每日服務約100萬人次。

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