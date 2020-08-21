新盤UPDATES：8月一手銷量按月錄得下跌

受新一波疫情打擊，8月份新盤市場銷量按月錄得下跌，但期內推出發售的新界區上車大盤，無論認購及銷情均算理想，隨新一輪銷售快將展開，料有助推高本月一手市場交投量上升。

●帝御‧金灣第3輪銷售錄11186票登記 超購逾65倍

上車新盤需求持續殷切。恒基物業代理營業(一)部負責銷售的屯門帝御‧金灣，明日(8月22日)將推出168伙進行第3輪銷售，發展商已剛截止接受認購，市場估計共錄約11,186張入票登記，超額認購逾65倍。該盤首兩輪銷售已共沽出367伙，套現約17億元，最新加推的單位料已加價約4%，個別較首張價單累積加價超過一成。

●家壹平台特色戶售1261萬 呎價逾2.75萬雙破頂

同系北角君譽峰亦售出23樓F單位，實用面積181方呎，成交價逾568.95萬元，呎價31,434元。

●迎海‧駿岸示範大宅售3028萬元

●美聯向MARINI系列買家贈送空氣淨化機

將軍澳日出康城全新商場「THE LOHAS康城」周日起分階段開幕，會德豐地產位於區內MARINI系列樓盤，推售以來銷情理想，美聯住宅部行政總裁布少明表示，為回饋買家，凡於8月22至8月23日期間，經該行購入MARINI、GRAND MARINI及OCEAN MARINI之一手單位，即可獲贈知名品牌空氣淨化機1部，價值約3,000元。名額5個，合共總值約1.5萬元。優惠先到先得，送完即止。

●海日灣II樓價逾1532萬元單位終止買賣

億京發展位於大埔白石角的海日灣II，原本於2019年6月售出的第7座2樓E單位，實用面積1,063方呎，當時做價1,532.2萬元，呎價14,414元，惟已列明為終止買賣合約。

●逸瓏灣8低層三房戶逾1313萬元獲承接

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