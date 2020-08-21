【財經評論】大國角力有迹尋　港樓前景難安枕

眾所周知，中美較勁已屆全方位對撼，貿易、科技、金融三大範疇均是經濟命脈所在，任何一柱倒下，足以潰不成軍。不幸的是，香港成了主戰場之一，安穩日子已過，正打破港人數十年來認為「買磚頭」只賺不賠的定律。其實，只要以史為鑑，就能證明樓市走下坡是不爭事實，且別再迷信全球放水等如樓價上揚。

在中美角力下，內地科技龍頭華為受美方重點打壓，促使中方加速「晶片國產化」進程，有指目標是在2025年達到自足率七成，相比去年為三成左右。要達標，就得大量進口先進設備，且別說引入沒有包含美國技術專利的設備具難度，單是籌備十足的外匯資金進行採購已是重大挑戰。兵法有云：「三軍未發，糧草先行。」要在角力中脫穎而出，「銀彈」是重中之重，故見不少大型內企正籌備在港掛牌。

回看上世紀美蘇冷戰時期，時值美國總統列根也是以貿易、科技、金融手段來重擊蘇聯，而現時總統特朗普對列根推崇備至，甚或自詡有過之而無不及，其對中國的策略實可借鑑歷史。目前特朗普全方位封殺華為，中方要採購國際先進的半導體設備，或需向日本招手，惟怎樣付款才是關鍵。當年蘇聯就因國際間不願意接受其貨幣盧布，而在外匯問題上衍生財政壓力，最終導致因購買西方技術和原材料，令自身出現生活物資匱乏及搶購糧食。

若特朗普重施故技，以貿易、科技、金融三大戰線來看，先是強迫中國履行首階段貿易協議來壓榨外匯收入，再透過封殺華為使中方被迫在半導體上實行自給自足，最後必然是在金融上下狠手，斷了中國的大部分外匯進帳。說到外匯，這場金融戰是壓軸一役，亦必然在香港上演，因港元被視為「中國的美元」，特朗普近日裝腔作勢，直言香港金融中心地位將「玩完」，似有大動作，尤其根據《香港自治法》，美國要在最遲十月初公布會否有金融機構被制裁。凡此種種，正預示着一場金融戰逼近，也難怪大型新股要爭取盡快完成集資。

一旦香港成為戰場，內地又要籌備大量外匯應戰的話，香港樓市在缺乏「北水」支持下，真的能長升長有？恐怕到頭來是市場信心崩潰，經濟一沉不起，利率再低也彌補不了收入下降、飯碗不保之憂，從金融管理局近日為非住宅物業減辣後隨即出現蝕讓個案來看，正好佐證樓市危殆絕非危言。古來打仗首重心理戰，借古鑑今，溫故知新，始能亂世求生！

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