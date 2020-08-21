山頂道75號前何東花園地皮部分轉讓　涉資33.88億

市傳由有「重慶富商」稱號的張松橋持有的山頂道75號前何東花園地皮，在土地註冊處出現部分買賣紀錄。該地皮其中的鄕郊建屋地段第670號A分段，以逾33.88億港元轉讓予GOLDEN MARKET DEVELOPMENTS LIMITED。

據了解，該公司為海外註冊公司。由於是次轉手以公司名登記，交易有機會需付30%辣招稅達約10億元。至於地皮另一部分鄕郊建屋地段第670號餘段，則未有轉手。市場指有關交易有機會屬內部轉讓。

資料顯示，而整項地皮於2015年以51億元購入，佔地約12.4萬方呎。項目前身為何東花園，建於1927年，別名為曉覺園，屬中國文藝復興建築風格，有拱門，亦有中式亭子，一直由該家族成員居住。至2011年項目被暫列為古蹟，有效期一年，但最後未有被列為永久法定古蹟，並曾於2014年底透過招標方式推出。

直至2016年中，項目獲批出重建圖則，可建兩幢3層高巨宅，全位處一層低層地下或地庫，總樓面約62,269方呎。當時市場料以兩幢物業地價連建築費計，每幢市值都逾30億元。

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