【悲情樓市】上至豪宅、下至中小屋苑皆跌價　專家估冧到...

疫情下，二手樓市日日見血，過去一個月期間，錄至少逾30多宗蝕讓成交，周五(21日)單日再出現3宗，其中港島豪宅赤柱富豪海灣洋房，近年累劈逾2,000萬元，終以7,000萬元沽貨，原業主持貨7年帳面勁蝕880萬元。更悲情的是，業主面對政府減辣無動於衷，有業界人士估計樓價會繼續下跌，全年跌幅將達10%。

【富豪海灣】

資料顯示，上述剛登記售出的富豪海灣一幢A型單號屋，原業主於2013年以7,880萬元，約7年間物業帳面貶值約11.2%。市場消息透露，上址曾於2017年叫價達9,300萬元放售，2018年已減價至8,500萬元。隨着大市來氣氛回落，今年初開價降至7,500萬元，終再減500萬元獲承接，以洋房實用面積3,034方呎計算，呎價23,072元。

【西貢溱喬】

至於新界洋房亦再有損手。世紀21奇豐廖振雄表示，西貢溱喬單號屋，實用面積2,077方呎，原先叫價3,600萬元，減價400萬，減幅達11.1%，終以3,200萬元沽出，呎價15,407元。原業主於2007年購入，持貨逾13年帳面蝕350萬元離場，蝕讓幅度10%。

【元朗爾巒】

資料顯示，元朗爾巒廸維尼亞大道一幢雙號屋，以約2,600萬元登記售出，較2014年購入價，帳面低逾150萬元。以實用面積1,714方呎計，呎價約15,169元。市傳原業主為內地客。

【葵涌海灣】

除洋房豪宅外，中小型屋苑樓價都跌得慘烈。中原鍾慧儀稱，葵涌海灣1座中低層F室兩房戶，實用面積396方呎，一手業主見大環境不佳，決定盡快沽貨套現，本月初開價598萬元，約20日即減至562萬元售出，呎價14,192元。撇除內部轉讓個案，是次做價低於「六球」，為項目至少3年新低。

未來住宅樓價戶勢再回落。資深投資者吳龍飛指，暑假向為樓市旺季，所以未來兩個月樓市走勢仍會平穩。但中美關係緊張，影響香港經濟，加上疫情打擊，各項利淡指數陸續呈現，而銀行收緊估價，批出按揭時更為審慎。預期未來將會有股災，到10月份樓價會開始急瀉，今年全年樓價會跌10%，屆時政府才會撤辣，再次以行政手段救市，如日前提升工商物業按揭招數一樣。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，直至年底住宅樓市可分面，新盤走勢會較為平穩，但受整體經濟拖累，二手樓價會繼續下調，但住宅性質與工商物業不同，始終涉及自用需要，出售彈性亦不及商舖、寫字樓等，故跌幅較為溫和，料至年底會再跌約5%。政府早前表明住宅暫時不會撤辣，估計除版非樓價跌15%或以上，否則不會撤銷辣稅。

資深投資者伍冠流表示，市場未見利好因場素，反觀美國仍會發出制裁，失業率仍會增加，未來樓價料仍會向下，但在剛性需求及低息環境沒有轉變，跌幅會較為輕微，估計至今年底會再跌約3%。

此外，中原城市領先指數最新報180.9點，按周升0.18%，是連跌三星期後稍為調整。但有關指數只反映7月底至8月初市況，而疫情再爆發的4星期間，該指數仍累跌約0.48%。

【德輔道西地舖低市價兩成沽】

除了住宅外，香港零售市道毫無起色，工商舖物業減辣措施，未能遏止舖位繼續冧價。西營盤德輔道西一個地舖劈價至1,800萬元售出，低市價達約兩成。有市場人士認為，不少業主會趁機出貨，但做價仍然低殘。

消息人士透露，上述舖位原業主開價2,500萬元，減價約700萬元後易手，建築面積呎價約20,690元。該商舖位於德輔道西199號地下，建築面積約870方呎，現時租戶為回收店，月租約3萬元，以成交價計算，租金回報率約2%。去年7月同區的德輔道西186號地下，建築面積約1,000方呎，成交價約4,000萬元。

而油麻地亦錄得低市價舖位買賣個案。新填地街228號地舖，建築面積約800方呎，門面14呎半闊，40呎深，業主首次放盤，原叫價2,000萬元，最後以1,500萬元交吉交易，呎價約18,750元。

至於遊客購物區的尖沙咀，也有業主減價近17%出售舖位。漆咸道南121至123號地下A舖，由家具店租用，建築面積約400方呎，原叫價1,200萬元，最新以1,000萬元沽出。盛滙舖位基金行政總裁李根興相信，下周的舖位買賣市場，會出現自2013至2014年後的小爆發，但做價仍然低迷，當中更有不少蝕讓個案。

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