美團：外賣騎手成本降　酒店消費回到疫情前八成

美團聯合創始人、執行董事、首席執行官兼董事長王興表示，集團今季繼續促進生活服務業復甦，為更多消費者和商戶提供數碼化生活和經營模式，推動供應及需求增長。疫情加速經濟數碼化轉型，為集團創造機遇，未來將集中「Food+Platform」戰略，加大投資生鮮零售和電單車等新業務。

王興表示，外賣騎手成本降低是次季促進經營利潤增長的重要因素，而成本下降主要由於，第一，配送網絡持續優化，允許騎手在不同地區活動，加強分配訂單能力，從而提升營運效率。第二，次季天氣條件較好，令在極端天氣條件下工作的津貼相對下降。第三，疫情對就業市場造成負面影響，但同時讓更多人加入騎手團隊，有助節省成本。

他續指，長期而言，集團將研發自動配送技術和提升訂單分配技術，持續提升騎手配送效率和降低成本，以提升經營能力。他預期相關研發將於數年內完成。

到店餐飲消費方面，王氏認為，各地防疫措施可能影響復甦速度，預期需要更長時間恢復。隨着第三季疫情受控，預計不同類別的餐飲將逐步恢復，該業務收入將錄得輕微按年增長。

至於酒店方面，截至6月底，在集團平台消費的日均酒店晚數是疫情前的八成，而二線城市復甦速度較一線城市快，惟長途旅行的酒店預訂恢復速度仍未達預期。他預計，由於夏天是酒店業傳統旺季，第三季酒店晚數或按年錄得正增長。

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