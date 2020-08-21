樓價UPDATES：34年長情業主沽太古城　賺1354萬

長情業主沽貨套現，港島東老牌藍籌鰂魚涌太古城一手業主，劈價375萬港元沽出套三房單位，持貨34年帳面賺1,354萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城海天閣中層G室，實用面積717方呎，套三房間隔，今年5月以1,800萬元放盤，外區用家對單位裝修一見鍾情，即以1,425萬元承接，實用呎價19,874元，原業主於1986年11月以71萬元一手買入單位，持貨34年，帳面獲利1,354萬元，期內單位升值19倍。

●鰂魚涌逸意居1座低層B室，實用面積約913方呎，套三房間隔，單位方正實用，開價約1,890萬元，議價後以1,800萬元易手，實用呎價約19,715元，新買家為同區用家，斥資入市作換樓之用。

●筲箕灣峻峰花園B座中層8室，實用面積594方呎，三房間隔，望市景，以980萬元易手，實用呎價16,498元，新買家屬於外區分支家庭。

●北角半山慧雅閣B座高層1室，實用面積1,734方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以約3,680萬元承接，實用呎價21,223元，原業主早於1999年6月以920萬元購入上址自住，持貨至今沽售帳面獲利2,760萬元。

●北角嘉信大廈A座高層6室，實用面積485方呎，兩房間隔，望少海景，獲區外首置上車客以808萬元承接，實用呎價16,660元，原業主於2016年9月購入上址自住，當時作價648萬元，持貨至今轉售，帳面獲利160萬元。

●北角康澤花園1座高層1室單位，實用面積約610方呎，三房間隔，月租開價約33,000元，議價後減至約30,000元租出，實用呎租約為49.2元，業主於2010年1月以約520萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約6.9厘。

●灣仔囍滙3座高層B室，實用面積535方呎，一房及儲物房間隔，6月放盤叫價1,700萬元，最終願減272萬元以1,428萬元易手，實用呎價26,692元，成交價較銀行估價低約8%，新買家屬於投資客。

●淺水灣雅景閣地下單位，實用面積約1,094方呎，兩房連套房間隔，望海景，日前終以55,000元獲承租，實用呎租約50元，業主於1993年6月以約825萬元購入上，租金回報率約8厘，屋苑現時僅有1個放租單位，入場月租由42,000元起。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣泓景臺8月暫錄得5宗成交，其中8座中層D室，實用面積434方呎，兩房間隔，原先叫價830萬元，早前減至810萬元，最終以798萬元易手，實用呎價18,387元，原業主於2016年以628萬元買入，持貨4年帳面獲利170萬元，單位升值27%。

●西南九龍租匯璽III第7座高層E室，兩房間隔，實用面積約461方呎，以約25,000元放租1星期後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以23,000元租出，實用呎租約49.9元，新租客為年輕夫婦，睇樓1次即決定承租。

●西南九龍帝峯‧皇殿6座高層B室，實用面積約1,052方呎，套三房連儲物房及工人套間隔，望維港海景，日前最終以3,050萬元易手，實用呎價約28,992元，上述為該項目本月首宗二手成交個案，現時約有45個二手盤，入場費由約2,500萬元起。

●奧運站帝柏海灣3座高層E室，套三房間隔，望海景，實用面積597方呎，以約30,000元放租個半月後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價約3,000元，以約27,000元租出，實用呎租約45.2元，新租客為一家四口，為方便孩子新學年上學，決定港島搬到九龍，故睇樓1次後即承租。

●大角咀形品‧星寓中層J室，實用面積約473方呎，兩房間隔，叫價1,056萬元，放盤約一個月後，累減210萬元或約20%，以846萬元沽出，實用呎價約17,886元，原業主於2017年4月以743.8萬元購入，剛鬆綁SSD轉手帳面獲利約102.2萬元，物業升值約14%。

●旺角居屋海富苑海寧閣低層1室，實用面積214方呎，開放式間隔，獲白居二買家於未補價第二市場以242.8萬元承接，實用呎價11,346元，原業主於2017年3月購入上址，當時作價180萬元，持貨3年多至今將單位轉售，帳面獲利62.8萬元，單位升值35%。

●旺角奧柏．御峯8月至今奧柏．御峯錄約3宗租務成交，包括1座中層D室，開放式間隔，實用面積約264方呎，以約14,000元放租1星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以13,000元租出，實用呎租約49.2元，業主於2020年5月以約510萬元購入，現享回報約3.1厘。

●紅磡半島豪庭8月至今暫錄5宗成交，平均實用呎價約17,750元，最新錄2座中層L室，實用面積1,043方呎，三房間隔，最初開價1,775萬元，現以1,721萬元沽出，實用呎價16,500元，新買家為用家。

●啟德1號(II)5座高層G室，三房間隔，實用面積約800方呎，以約34,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，新租客睇樓1次後即承租單位，新租客為夫婦，｢零議價」下決定承租，實用呎租約42.5元，業主於2017年11月以約1,779.8萬元購入上述單位。

●將軍澳海悅豪園2座中層G室，實用面積約427方呎，兩房間隔，近日叫價由733萬元，減至711萬元易手，當中減價22萬元或3%，實用呎價約16,651元，原業主於2017年5月以620萬元買入單位，剛鬆綁SSD現轉手帳面獲利約91萬元，屋苑現時有約8個單位放售，放盤入場價由738萬元起。

－－－－－－

新界區

●東涌區本月累錄逾70宗租賃成交，區內藍天海岸3座高層E室，實用面積492方呎，兩房間隔，獲同屋苑租客以14,000元承租，實用呎約28.5元，新租客現居於同屋苑三房單位，因子女入住大學宿舍，所以轉租細單位，節省租金，即睇即租上址。

●東涌藍天海岸6座低層A室，實用面積792方呎，套三房間隔，於5月底放售單位，開價890萬元，新近以865萬元易手，實用呎價10,922元，減幅為25萬元或2.8%，新買家為同屋苑租客，準備結婚，在單位本月交吉，隨即前往睇樓，經過多次議價後，八號風球除下當日便落實入市。

●青衣居屋偉景花園3座低層H室，實用面積504方呎，兩房間隔，新近於已補價自由市場以559.8萬元沽出，實用呎價11,107元，新買家為用家。

●屯門居屋新圍苑D座低層6室，實用面積401方呎，兩房一廳間隔，原業主隨着市況調整價格，由放盤價430萬元，累積減價達45萬元，終獲區內首置客於已補價自由市場以385萬元購入自用，實用呎價9,601元，稍低市場價。

●屯門居屋新圍苑C座高層10室，實用面積401方呎，兩房間隔，同屋苑客因原居所正進行裝修工程，需覓3個月的租盤作暫住之用，考慮到上址往返原居所十分方便，加上同屋苑可短租的單位不多，遂便決定以11,500元承租，實用呎租28.7元。

●屯門怡峰園6座高層D室，實用面積約526方呎，兩房間隔，望山景，本月中開始放盤，叫價600萬元，經議價後減價17萬元或約2.8%，最終以583萬元沽出，實用呎價約11,084元，買家為換樓客，而屋苑8月累錄4宗二手買賣。

●元朗錦綉花園河北2街單號屋，實用面積848方呎，開價約1,080萬元，議價後以1,000萬元沽出，實用呎價11,792元，原業主於2012年以510萬元買入，持貨約8年帳面獲利約490萬元離場，單位期內升值96%。

●粉嶺牽晴間8月暫錄6宗成交，剛錄得2座低層A室，實用面積393方呎，兩房間隔，以約535萬元獲承接，實用呎價13,613元，原業主則於2017年以422萬元購入上址，持貨3年沽出帳面賺約113萬元，單位升值約26.8%。

●大埔翠屏花園A座低層1室，實用面積約262方呎，兩房間隔，望街景，原先叫價430萬元放盤，經議價減價10萬元或約2.3%，最後獲上車客以420萬元承接，實用呎價約16,031元，屋苑現時約有6個單位放售，叫價由435萬元起。

●沙田居屋愉田苑F座中層1室，實用面積548方呎，三房間隔，日前於已補價自由市場售700萬元，實用呎價12,774元。

●沙田第一城8月暫錄約15宗成交，包括48座低層E室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以500萬元易手，實用呎價17,606元，原業主則於1996年以144萬元購入，持貨24年，沽出單位帳面獲利356萬元。

●沙田第一城49座低層H室，實用面積304方呎，放盤兩星期，原叫價560萬元，減價37萬元，獲買家以523萬元承接，實用呎價17,204元。

●大圍盛薈1座北翼中層A室，實用面積739方呎，套三房間隔，原先開價約1,250萬元，議價後以1,138萬元易手，實用呎價15,399元，新買家為同區租客，感低息環境下，供樓較租樓划算，見單位提供較大議價空間，即把握機會購入單位自住。

●馬鞍山雅典居9座高層C室，實用面積874方呎，三房兩廳間隔，原先叫價1,280萬元，其後調整至1,268萬元連車位承接，實用呎價14,508元。

●馬鞍山新港城G座低層8室，實用面積551方呎，三房間隔，議價後以820萬元易手，實用呎價14,882元，原業主於2011年以380萬元購入，持貨9年帳面獲利約440萬元離場，單位升值約1.2倍。

●馬鞍山新港城N座中層7室，實用面積337方呎，兩房間隔，原先開價630萬元，放盤1星期，減價25萬元，速獲買家以605萬元承接，實用呎價17,953元。

●西貢溱喬單號屋，實用面積2,077方呎，四房間隔，原先叫價3,600萬元，減價400萬，減幅達11.1%，終以3,200萬元沽出，實用呎價15,407元，原業主於2007年4月購入，當時作價3,550萬元，持貨逾13年至今沽售，帳面蝕350萬元，蝕讓幅度近10%。

－－－－－