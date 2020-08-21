夜市UPDATES：納指再創新高　港夜期低水逾百點

美股三大指數周五(21日)早市反覆，道指報27,771點，升0.11%；標指曾逼近紀錄高位，現報3,385點，跌0.01%。反映科技股的納指則再創新高，目前報11,289點，升24點或0.21%，因為有迹象表明經濟復甦可能拖延甚久，美國經濟缺乏新的財政刺激措施的支持，投資者紛紛返回科技股懷抱。

大型科技股的強勁收益推動股價上漲，蘋果公司(Apple Inc.)本周升近3%，成為美國第一家市值達到2萬億美元的上市公司。亞馬遜和Google母公司Alphabet本周已經上漲了4%以上，微軟升2.7%。

另外，港股期指夜市報24,997點，跌69點，低水117點。

「新經濟股」強勢，「舊經濟股」則憔悴，彭博報道，富國銀行已開始其等待已久的裁員行動，從而與其他一些大行分道揚鑣，後者在新冠疫情期間抵制裁員。這家總部位於美國三藩市的銀行在降低成本壓力愈來愈大的情況下，最近幾周悄悄結束了暫緩裁員，從而準備在未來的幾個月和幾年內進一步裁減人手。

該行發言人Beth Richek在聲明中表示：「從8月初開始，我們恢復了定期的裁員活動。」彭博7月初曾報道，富國銀行高管們預計將在今年晚些時候採取更為重大的措施，最終可能會裁掉成千上萬的職位。

Richek說：「我們正處於一個為期多年努力的開端，以打造一個更強大更高效的公司。我們期望通過一系列措施來減少員工人數。」

今年，富國銀行降低成本的壓力更加嚴重，因為該公司報告了十多年來的首次季度虧損，並將股息削減了80%。富國銀行的裁員現在可能會考驗其金融業競爭對手的決心，這些同行承諾為其龐大的勞動力提供工作安全。

數據方面，美國7月二手樓銷售按月破紀錄跳升24.7%至以年率計586萬間，遠多過市場預期的541萬間，反映較低的按息為樓市帶來支持。

此外，美國8月綜合採購經理指數(PMI)由前一個月的50.3點升至54.7點，為18個月來最高，期內製造業PMI升至53.6點，服務業PMI升至54.8點，分別高於市場預期的52點和51點。指數高於50點，顯示經濟活動擴張。

【21:30】歐美經濟持續乏力，美股開市早段偏軟，道指跌52點，至27,686點；納指跌6點，至11,258點；標指跌2點，至3,383點。

美國銀行引述EPFR資料顯示，美股基金於本周三止一周錄得79億美元資金外流，是近4個月來最多，該段時間亦是標指創出歷史新高之時，反映部分投資者止賺離場；期內資金流入債券基金，吸資145億美元。

油價下跌累及能源股表現，埃克森美孚股價早段跌0.07%至41.29美元；雪佛龍股價早段跌0.1%至84.71美元。

輝瑞疫苗研發有進展，股價早段升0.2%至38.81美元。近期表現強勁的科技股續有支持，蘋果公司(Apple Inc.)股價早段升1.3%至479.25美元。

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