華鼎控股發盈警　料上半年收入跌25%

公司解釋，新冠肺炎疫情爆發，上半年全球封城導致全球多個主要經濟體出現經濟衰退。全球客戶已大量取消公司的訂單或已要求延遲交付。部分客戶亦面臨破產或類似訴訟。除了收入減少外，於中國的部分生產廠房暫時停產，公司於期內毛利率減少。

大部份相關客戶於美國及歐洲從事零售業務，因此預期彼等的信貸風險會有所增加，公司因而收此等客戶的應收貿易賬款作出呆壞賬撥備作應對。

期內，公司已與浙江浩然達致和解協議，內容有關當時進行中的法律訴訟，公司已將1.93億港元的金額列賬為其他收益，預期今年年底前會全數收到。上半年未經計入該筆款項，公司將產生超過1.65億元的經營虧損，按年增加逾10倍。另外，預期計入該筆款項，上半年的純利將少於2,000萬元。

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