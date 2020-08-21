百業之母又炒人！美資富國銀行恢復裁員

財經媒體彭博報道，富國銀行已開始其等待已久的裁員行動，從而與其他一些大行分道揚鑣，後者在新冠疫情期間抵制裁員。

這家總部位於美國三藩市的銀行在降低成本壓力愈來愈大的情況下，最近幾周悄悄結束了暫緩裁員，從而準備在未來的幾個月和幾年內進一步裁減人手。

該行發言人Beth Richek在聲明中表示：「從8月初開始，我們恢復了定期的裁員活動。」彭博7月初曾報道，富國銀行高管們預計將在今年晚些時候採取更為重大的措施，最終可能會裁掉成千上萬的職位。

Richek說：「我們正處於一個為期多年努力的開端，以打造一個更強大更高效的公司。我們期望通過一系列措施來減少員工人數。」

今年，富國銀行降低成本的壓力更加嚴重，因為該公司報告了十多年來的首次季度虧損，並將股息削減了80%。富國銀行的裁員現在可能會考驗其金融業競爭對手的決心，這些同行承諾為其龐大的勞動力提供工作安全。

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