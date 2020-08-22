東方日報B1：洋房蝕讓一日3單　富豪海灣勁劈2000萬

新冠肺炎疫情下，二手樓市繼續尋底，在周五(21日)一日內，更連環出現3宗蝕讓買賣成交。港島豪宅赤柱富豪海灣洋房，累劈逾2,000萬元，以7,000萬元沽貨，原業主持貨七年帳面勁蝕880萬元。有業界人士估計，未來樓市走勢仍會向下，全年樓價跌幅將高達10%。

資料顯示，上述剛登記售出的富豪海灣一幢A型單號屋，原業主於2013年以7,880萬元買入，物業在約七年間帳面貶值約11.2%。

市場消息透露，上址曾於2017年叫價達9,300萬元，2018年已經減至8,500萬元。隨着大市氣氛回落，今年初開價下降至7,500萬元，最終再減500萬元獲承接，以洋房實用面積3,034方呎計算，成交呎價23,072元。

新界洋房再現損手個案。世紀21奇豐廖振雄表示，西貢溱喬單號屋，實用面積2,077方呎，原先叫價3,600萬元，減價400萬，減幅達11.1%，終以3,200萬元沽出，呎價15,407元。原業主於2007年購入，持貨逾十三年帳面損失350萬元離場，蝕幅達10%。

資料顯示，元朗爾巒廸維尼亞大道一幢雙號屋，以約2,600萬元登記售，較2014年購入價帳面低逾150萬元。以實用面積1,714方呎計，呎價約15,169元。市傳原業主為內地客。

洋房外，中小型屋苑樓價都跌得慘烈。中原鍾慧儀稱，葵涌月海灣1座中低層F室兩房戶，實用面積396方呎，一手業主見市場環境不佳，決定盡快沽貨套現，本月初開價598萬元，約二十日即減至562萬元售出，呎價14,192元。撇除內部轉讓個案，是次做價低於「六球」，為項目至少三年新低。

未來住宅樓價勢續回落，資深投資者吳龍飛指出，暑假向來是樓市旺季，所以未來兩個月樓市走勢仍會平穩。惟中美關係緊張，影響香港經濟，加上疫情打擊，各項利淡指數陸續出現，而銀行收緊物業估價，批出按揭時更為審慎。

吳龍飛料，未來將會出現股災，到今年十月份樓價會開始急瀉，今年全年樓價會跌10%，屆時政府才會撤辣，並再次以行政手段救市，如日前提升工商物業按揭招數一樣。

資深投資者伍冠流亦認為，市場未見利好因素，反觀美國仍會向本港發出制裁措施，失業率仍會增加，未來樓價料仍會向下，但在剛性需求及低息環境沒有轉變，跌幅會較為輕微，估計至今年底會再跌約3%。

不過，中文大學經濟學系副教授莊太量則表示，新盤走勢較為平穩，但預計二手樓價會繼續下調，而由於住宅性質與工商物業不同，始終涉及自用需要，出售彈性亦不及商舖及寫字樓等，因此價格跌幅較為溫和，料至年底會再跌約5%。

有市場人士認為，住宅樓價持續向下，若出現恐慌性冧市時才撤辣，就已經太遲，所以政府應盡快撤銷辣稅，增加市場需求，加快物業市場流轉，讓樓市可以在沒有干擾下健康發展。

此外，中原城市領先指數最新報180.9點，按周上升0.18%，是連跌三星期後稍為企穩。但有關指數只反映7月底至8月初市況，而疫情再爆發的四周期間，該指數仍累積下跌約0.48%。

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